ع اجمل بحر صافى امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر

شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر ع اجمل بحر صافى وقريب من كل خدماتك اللى بتحبها كافيهات واكوا بارك و حمامات سباحة شاليه 85 م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب69 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش اجمل حياة ع البحر فى لاسيرينا باى راس سدر