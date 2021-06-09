ع اجمل بحر صافى امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر

(للبيع)
|شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر ع اجمل بحر صافى وقريب من كل خدماتك اللى بتحبها كافيهات واكوا بارك و حمامات سباحة شاليه 85 م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب69 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش اجمل حياة ع البحر فى لاسيرينا باى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096503
77,000 جنيه
70,000 جنيه
79,000 جنيه
77,000 جنيه
50,000 جنيه
125,000 جنيه
46,000 جنيه
80,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
137,000 جنيه
137,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
63,000 جنيه