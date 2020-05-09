(للتقسيط)
|ع اجمل اطلالة للنهر الاخضر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من مولات تجارية وحمامات سباحة وبيوتى سنتر ونادى رياضى شقتك 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باطلالة مميزة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059137
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