عين عربية . سوق التجارة الالكترونية

(للاستثمار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aya
|التليفون:
|01156985823
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|العنوان:
|الهرم- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063734
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