عيلتك هتتبسط بامتلاك شاليه فى راس سدر

(للبيع)
|فرح عيلتك بافضل خدمات وامتلك شاليهك فى راس سدر قريب من اجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم عشان تستمتع باحلى صيف انت وعيلتك شاليهك استلام فورى 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وفرح عيلتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063786
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