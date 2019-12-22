عيش وسط جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)
|واستمتع بجمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اجمل مارينا للصيد ومطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وملاعب ع الشاطئ كل ده استلام فورى وبالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045976
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