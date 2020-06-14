عيش وسط الهدوء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية ومركز المؤتمرات 187 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وكل خدماتك الترفيهية مول تجارى ونادى رياضى وبيوتى سنتر وحمامات سباحة وملاهى للاطفال كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة هدية فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060797
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