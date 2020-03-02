عيش وسط الهدوء والاسترخاء وامتلك شقتك في العاصمة

امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء والاسترخاء و وسط كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وممشي للدراجات وكيدز اريا وغيرهم كتير 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية