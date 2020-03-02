عيش وسط الهدوء والاسترخاء وامتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء والاسترخاء و وسط كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وممشي للدراجات وكيدز اريا وغيرهم كتير 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054800
14,000 جنيه
190,000 جنيه
234,000 جنيه
899,000 جنيه
10,000 جنيه
177,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
214,000 جنيه
246,000 جنيه
236,000 جنيه
223,000 جنيه
207,000 جنيه
160,000 جنيه
225,000 جنيه