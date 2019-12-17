عيش وسط المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|عيش وسط المساحات الخضراء وبview مميز ع كريستال لاجون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة ومطاعم ومولات تجارية وكافيهات ونادى صحى باقل مقدم والباقى ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|223,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045478
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