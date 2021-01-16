عيش وسط اجواء ساحرة وامتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

(للبيع)
|صيف وريح بالك مع عيلتك واهلك واصحابك واستمتع بسيشن تصوير بافضل الاماكن و الطبيعة الخلابة وامتلك شاليه 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و كافيهات وخدمات تانية كتير ب 184الف مقدم بس والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و عيش وسط اجواء ساحرة فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080195
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