عيش وسط اجواء ساحرة وامتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

صيف وريح بالك مع عيلتك واهلك واصحابك واستمتع بسيشن تصوير بافضل الاماكن و الطبيعة الخلابة وامتلك شاليه 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و كافيهات وخدمات تانية كتير ب 184الف مقدم بس والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و عيش وسط اجواء ساحرة فى بلو بلو العين السخنة