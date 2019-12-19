عيش وبالك مرتاح في green avenue

امتلك في green avenue وعيش وانت مرتاح وسط امن 24 ساعة وفيو رائع وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة ومحلات تجارية ونادي رياضي وشقتك 190م (4غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط ومن غير اي فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة