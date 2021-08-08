عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر

في قريه روزا ريزورت راس سدر علي البحر مباشره ومساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام +ريسبشن+مطبخ) واستمتع بخدماتنا المميزه حمامات سباحه موزعين على جميع وحدات القريه ومنهم حمام سباحه للأطفال ميني أكوا بارك ملاعب مطاعم بدويه وخدمات تانيه كتير يلا مستني ايه كلمنا فون او واتساب علي 0103929993