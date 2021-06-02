عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

لحياة سعيده وكلها متعه ورافهيه امتلك شاليهك في راس سدر وصيف طول ايام السنه شاليه 56متر بجاردن (غرفه+حمام+رسيبشن+امريكان كيتشن) متشطب سوبر لوكس وعشان راحتك تهمنا قربنالك كل الخدمات الاساسيه والترفيهيه كلها جنبك مطاعم وكافيهات مول تجاري حمامات سباحه اكوا بارك وفي خدمات تاني كتير ده غير الخدمات الحكوميه اللي بينك وبينها خطوات لمعرفة باقي التفاصيل كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب