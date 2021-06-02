عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

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صورة الاعلان: عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه - في جنوب سيناء مصر

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لحياة سعيده وكلها متعه ورافهيه امتلك شاليهك في راس سدر وصيف طول ايام السنه شاليه 56متر بجاردن (غرفه+حمام+رسيبشن+امريكان كيتشن) متشطب سوبر لوكس وعشان راحتك تهمنا قربنالك كل الخدمات الاساسيه والترفيهيه كلها جنبك مطاعم وكافيهات مول تجاري حمامات سباحه اكوا بارك وفي خدمات تاني كتير ده غير الخدمات الحكوميه اللي بينك وبينها خطوات لمعرفة باقي التفاصيل كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kholoud
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- جنوب سيناء
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 56,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095934
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شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

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2/6/2021
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2/6/2021
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2/6/2021
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1/6/2021
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30/5/2021
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188,000 جنيه

30/5/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى

(للبيع)

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28/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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25/5/2021
صورة الاعلان: ع بعد خطوات من اجمل بحر امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

ع بعد خطوات من اجمل بحر امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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25/5/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا بالفرش فى ريفيرا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا بالفرش فى ريفيرا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شاليهك فى ريفيرا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شاليهك فى ريفيرا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش وسط الطبيعة الخلابة مع عيلتك والناس اللى بتحبهم و امتلك شاليهك 120 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

114,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى باراديس لمصيف رائع ليك ولاسرتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى باراديس لمصيف رائع ليك ولاسرتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لمصيف رائع ليك ولاسرتك امتلك شاليهك بقرية باراديس راس سدر علي ساحل البحر الاحمر بموقع رائع و مميز حي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فParadise راس سدر لحياة مثالية و جميلة - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع فParadise راس سدر لحياة مثالية و جميلة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لعشاق البحر الصافى و الشاطئ الرملى تعالى Paradise راس سدر وامتلك شاليه 95 م (غرفتين +ريسبشن + مطبخ .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

126,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فParadise لفيو رائع وحياة حلوة ع البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع فParadise لفيو رائع وحياة حلوة ع البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

180,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تشطيب اكسترا لوكس قريب من خدماتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك تشطيب اكسترا لوكس قريب من خدماتك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

11/5/2021
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