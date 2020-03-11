عيش ملك واسكن في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش ملك واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وعيش ملك وبراحتك وسط خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وقريب من المولات التجارية والادارية ومدينة طبية وديزني لاند وخدمات تانية كتير وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055664
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11/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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9/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بالعاصمه الاداريه كمبوند Pukka - في القاهرة مصر

شقه للبيع بالعاصمه الاداريه كمبوند Pukka

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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9/3/2020
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8/3/2020
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شقة للبيع وسط الرقى فى العاصمة الادارية

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/3/2020
صورة الاعلان: قريب من كل خدماتك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قريب من كل خدماتك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك كاملة التشطيب بالجراج في شارع 90 باميز موقع بالتجمع - في القاهرة مصر

وحدتك كاملة التشطيب بالجراج في شارع 90 باميز موقع بالتجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك في ارقي كمبوند واقل نسبة مباني كاملة التشطيب بالجراج بسعر متر 19500 في شارع 90 بمقدم 5%.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000 - في القاهرة مصر

وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

8/3/2020
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خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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ليك خصوصية ملهاش مثيل بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 280م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +4 حمام.
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القسم: 

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7/3/2020
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