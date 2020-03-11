عيش ملك واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وعيش ملك وبراحتك وسط خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وقريب من المولات التجارية والادارية ومدينة طبية وديزني لاند وخدمات تانية كتير وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055664
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