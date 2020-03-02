عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر

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صورة الاعلان: عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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استمتع باجمل بحر فى راس سدر وسط الطبيعة الخلابة ومستوى عالى من الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستلم شاليهك فورا 130م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا وعيش مع عيلتك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 208,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054885
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وقضي احلي ويك اند و.
العنوان:

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56,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: بتدورع الاستلام فورى تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدورع الاستلام فورى تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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جنوب سيناء - مصر
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167,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك وسط خدمات كتيرة فى راس سدر وخليك مستمتع باجمل بحر وشاطئ وكل الخدمات حمامات سباحة واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

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العنوان:

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203,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي اكبر احلي فيو واجمل بحر في راس سدر وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي).
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي احلي بحر واستمتع بالهدوء والاسترخاء والاستجمام علي بحر راس سدر بأقل مقدم واطول فترة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

1/3/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع الراحة ليك ولعيلتك تعالى راس سدر وامتلك شاليهك وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى فى راس سدر وخليك قريب من منطقة الملاعب وكافيهات واكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك جاهز وع المفتاح فى راس سدر قريب من خدماتك مرسى اليخوت عشان تاخد جولة فى اجمل بحر وتستمتع بافخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالرفاهية واللعب في حمامات سباحة واكوا بارك وكل واسهر ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر من غير ماتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وكماان هتدفع مقدم بسيط وش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى وقريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وفندق 5 نجوم شاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر علوى بروف 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سدروعيش حياة حقيقية وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ومن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

24/2/2020
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