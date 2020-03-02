عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)
|استمتع باجمل بحر فى راس سدر وسط الطبيعة الخلابة ومستوى عالى من الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستلم شاليهك فورا 130م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا وعيش مع عيلتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054885
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