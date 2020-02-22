عيش مع عيلتك قريب من مدينة الانتاج الاعلامى فى Sun Capital

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صورة الاعلان: عيش مع عيلتك قريب من مدينة الانتاج الاعلامى فى Sun Capital - في الجيزة مصر

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قريب من مدينة الانتاج الاعلامى امتلك شقتك فى Sun Capital برؤية مباشرة ع الاهرامات وابو الهول وع بعد دقائق من مطار سفنكس والمتحف المصرى الكبير شقتك بروف 167 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش مع عيلتك وسط خدماتك فى Sun Capital
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 210,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053777
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19/2/2020
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18/2/2020
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17/2/2020
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17/2/2020
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17/2/2020
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16/2/2020
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