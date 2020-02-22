عيش مع عيلتك قريب من مدينة الانتاج الاعلامى فى Sun Capital

(للبيع)
|قريب من مدينة الانتاج الاعلامى امتلك شقتك فى Sun Capital برؤية مباشرة ع الاهرامات وابو الهول وع بعد دقائق من مطار سفنكس والمتحف المصرى الكبير شقتك بروف 167 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش مع عيلتك وسط خدماتك فى Sun Capital
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053777
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