عيش مع المشاهير وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك قريب من المشاهير وبروف مميز 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وقريب من كافيهات واكوا بارك ومطاعم وحمامات سباحة واستمتع باجمد الحفلات باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بروف مميز فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050232
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