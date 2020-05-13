عيش مع الفنانين وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

مع الفنانين هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات تشطيب سوبر لوكس بروف 100 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مع الفنانين فى لاسيرينا بالم بيتش