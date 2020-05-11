عيش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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هتعيش مع السفراء بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وعيادات طبية شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 193,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059294
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