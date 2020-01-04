عيش مع اسرتك فى اجمل شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|مع اسرتك هتعيش مبسوط وهتمتلك شقة تشطيب اكسترا لوكس 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام )قريب من ملاهى ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية عشان تعمل شوبينج كل يوم وتستمتع باحلى مساحات خضراء كل ده باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك ليك ولاسرتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047624
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