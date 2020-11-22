عيش مصيفك معانا فى شاليه معانا فى العين السخنه على البحر مباشره

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صورة الاعلان: عيش مصيفك معانا فى شاليه معانا فى العين السخنه على البحر مباشره - في العين السخنة مصر

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امتلك شاليه على البحر بالعين السخنه وغير حياتك للاحسن متشلش هم الفلوس وصيف فى ارقى الاماكن فى العين السخنه يلا استلم شاليهك على الاكوا بارك وافرح واتبسط وسط عيلتك واصحابك بمساحه 110م(3غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وهتلاقى كل الخدمات اللى بتحلم بيها عندنا (فندق5نجوم-حمامات سباحه-مارينا للصيد-كافيهات ومطاعم) وحاجات تانيه كتير يلا اتصل بينا على01201135481 او راسلنا على الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنه- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 86,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074190
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صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في العين السخنة مصر

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