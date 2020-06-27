عيش كل يوم بشكل جديد واسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش كل يوم بشكل جديد واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيش كل يوم بشكل جديد ومختلف وخليك جمب حي السفارات وقريب من القصر الرئاسي والحي الحكومي في كمبوند zavani وامتلك شقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 169,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061655
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27/6/2020
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27/6/2020
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العنوان:

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27/6/2020
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العنوان:

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اتصل

26/6/2020
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25/6/2020
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25/6/2020
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25/6/2020
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