عيش كل يوم بشكل جديد واسكن في العاصمة الادارية

عيش كل يوم بشكل جديد ومختلف وخليك جمب حي السفارات وقريب من القصر الرئاسي والحي الحكومي في كمبوند zavani وامتلك شقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر