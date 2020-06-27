عيش كل يوم بشكل جديد واسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش كل يوم بشكل جديد ومختلف وخليك جمب حي السفارات وقريب من القصر الرئاسي والحي الحكومي في كمبوند zavani وامتلك شقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|169,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061655
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