عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)
|عيش في عالم الترفيه وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وامن وحراسة 24 ساعة وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 ومتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049823
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