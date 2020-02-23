عيش في شاليك طول السنة فى السخنة

(للبيع)
|وقت اجازتك بتبقى عايز تتبسط على قد ماتقدر ، فى قريتنا كل اللى هتحتاجه هتلاقيه فى قريتنا هتستلم شاليهك كامل التشطيب حواليه كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها . شاليهك بمساحة 100 متر ، هتستلمه كامل التشطيب بمقدم 10% وقسط على 8 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053921
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