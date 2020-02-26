عيش في رفاهية وامتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع برفاهية بلا حدووود وعيش بعيد عن زحمة القاهرة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي وغيرهم كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا دلوقتي علي 01279848994 مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054259
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