عيش في رفاهية وامتلك في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش في رفاهية وامتلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع برفاهية بلا حدووود وعيش بعيد عن زحمة القاهرة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي وغيرهم كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا دلوقتي علي 01279848994 مستنيينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054259
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25/2/2020
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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
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25/2/2020
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صورة الاعلان: ** بالحي الثاني شرق ** - في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق **

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- في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف .
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القسم: 

450,000 جنيه

24/2/2020
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القسم: 

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24/2/2020
صورة الاعلان: غير حياتك للافضل وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

غير حياتك للافضل وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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24/2/2020
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استثمارك كبير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

24/2/2020
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** بالحي الثاني شرق **

(للبيع)

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القسم: 

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24/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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24/2/2020
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- Marquee هو انسب مكان لإستثمارك المستقبلي - غير تسهيلات السداد اللي مش هتلاقي زيها مول Marquee في .
العنوان:

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24/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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24/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة بدون فوائد وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

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190,000 جنيه

24/2/2020
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