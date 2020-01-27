عيش في خصوصية كاملة وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في خصوصية كاملة وامن وحراسة 24 ساعة بدون ازعاج وبدون زحمة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050647
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