عيش في جو منعش وامتلك شالية في جازي باي

بمقدم 63000 امتلك شالية مكون من 95م ( 3غرفه +2حمام +رسبيشن +مطبخ ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حمامات سباحة . هايبر ماركت .كيدزا اريا . منطقه ملاعب هتغير مفهومك عن راس سدر هتحس انك في اسبانيا لان تصاميمها مستوحاه من الطراز الاسباني ا وخدمات كتير . تقع قبلها قريه ريفيرا وبعدها جولدن بيتش او فانتازيا والقريه في الكيلو 75 من خليج راس مطارما جازي باي مميزه ببحرها الرملي النقي وارقي الخدمات وباقل نظام سداد بالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل شاليهك علي الفون او الوتس اب رقم ( 01279848994)