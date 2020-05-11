عيش في العاصمة الادارية واستمتع برفاهية ملهاش حدود

(للبيع)
|خدلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع برفاهية ملهاش حدود وعيش وسط امن وحراسة 24 ساعة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي ومدارس ومستشفيات ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059304
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