عيش في استقرار واسكن في العاصمة الادارية

امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة في كمبوند zavani وعيش في استقرار وبعيد عن الزحمة والازعاج وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب