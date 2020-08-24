عيش في استقرار واسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة في كمبوند zavani وعيش في استقرار وبعيد عن الزحمة والازعاج وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065627
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