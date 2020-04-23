عيش فى عالم من الخيال فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|هتعيش فى عالم من الخيال وسط اجمل المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية فى العاصمة الادارية قريب من كل الخدمات اللى تحتاجها افخم المطاعم والكافيهات ومولات تجارية عشان تعمل شوبينج كل يوم شقتك 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058419
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