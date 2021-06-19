عيش فى جو هادى ع البحر و امتلك شاليهك برووف فى بالم بيتش

(للبيع)
|فى جو هادى هتعيش احلى صيف انت وعيلتك بامتلاك شاليه بروف 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) و تستمتع باجمد الحفلات فى روفك الخاص جمب كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها فى بالم بيتش العين السخنة ب194 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097399
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