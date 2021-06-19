عيش فى جو هادى ع البحر و امتلك شاليهك برووف فى بالم بيتش

فى جو هادى هتعيش احلى صيف انت وعيلتك بامتلاك شاليه بروف 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) و تستمتع باجمد الحفلات فى روفك الخاص جمب كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها فى بالم بيتش العين السخنة ب194 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة