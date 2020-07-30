عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|هتعيش فى جو من الرفاهية وسط افضل خدمات مطاعم ومول تجارى وكافيهات ونادى صحى ورياضى وخدمات تانية كتير شقتك باجمل فيو ع البحيرات الصناعية شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش جو من الرفاهية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064104
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