عيش فى جو رائع وامتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)
|شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال قريبة من المتحف المصرى القديم وبرؤية مباشرة ع الاهرامات وع بعد دقائق من مول مصر شقتك 180م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال وسط الحضارة والتاريخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|253,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053158
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