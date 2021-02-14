عيش فى امان وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش حياة امنة و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بحراسة 24 ساعة و كاميرات مراقبة قريب من منطقة الاستثمار و الحى الدبلوماسى شقتك 140 م (3غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ +2 تراس ) تشطيب كامل بالجراج و اشتراك النادى الرياضى مجانا مع باقى خدماتك اللى ملهاش حصر كل ده بمقدم 192 الف بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بحياة امنة فى العاصمة الادارية