عيش فى امان وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش حياة امنة و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بحراسة 24 ساعة و كاميرات مراقبة قريب من منطقة الاستثمار و الحى الدبلوماسى شقتك 140 م (3غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ +2 تراس ) تشطيب كامل بالجراج و اشتراك النادى الرياضى مجانا مع باقى خدماتك اللى ملهاش حصر كل ده بمقدم 192 الف بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بحياة امنة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083801
172,000 جنيه
211,000 جنيه
170,000 جنيه
162,000 جنيه
162,000 جنيه
اتصل
168,000 جنيه
170,000 جنيه
170,000 جنيه
اتصل
اتصل
154,000 جنيه
154,000 جنيه
220,000 جنيه
220,000 جنيه