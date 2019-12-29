عيش علي فيو 65 فدان في ابراج ساويرس الشيخ زايد

هتمتلك وحدتك في الشيخ زايد مع شركة ORA للتطوير العقاري واستمتع بالخدمات المميزة في الشيخ زايد (كوميرشال ايريا- جيم و- حمامات سباحة ) سعر المتر 24 الف شامل التكيفات والمطبخ والجراج للتفاصيل 01211411556