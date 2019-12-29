عيش علي فيو 65 فدان في ابراج ساويرس الشيخ زايد

(للبيع)
|هتمتلك وحدتك في الشيخ زايد مع شركة ORA للتطوير العقاري واستمتع بالخدمات المميزة في الشيخ زايد (كوميرشال ايريا- جيم و- حمامات سباحة ) سعر المتر 24 الف شامل التكيفات والمطبخ والجراج للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048556
24,000 جنيه
24,000 جنيه
150,000 جنيه