عيش علي اجمل بحر في السخنة واستمتع بالخصوصية بالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)
|القرية متصممة علي مصاطب بين كل مصطبة ومصطبة شلالات من المياه حمامات خاصة بالسيدات وعيش الخصوصية بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين بمليون و 600 الف التفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046508
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