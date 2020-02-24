(للبيع)
|عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة باقل مقدم 5% امتلك شاليهك وعيش على البحر فى العين السخنة ، هتسمتع باحلى فيو بحر اللى مش هيفارقك طول ماانت فى القرية ، لان قريتنا كلها على مستويات ، عشان كدا هتلاقى شاليهك برؤية كاملة للبحر ، وطول مانت فى الانفنتى بول والكلوب هاوس هتكون بردو شايف البحر ، ده غير خدمات كتير القرية بتوفرهالك مش هتخليك تحتاج تخرج برا القرية زى (مولات – كافيهات ومطاعم – كلوب هاوس –انفنتى بول ) .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054035
150,000 جنيه
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150,000 جنيه
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150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
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90,000 جنيه