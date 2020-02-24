عيش على البحر فى شاليهك فى السخنة باقل مقدم 5% امتلك شاليهك وعيش على البحر فى العين السخنة ، هتسمتع باحلى فيو بحر اللى مش هيفارقك طول ماانت فى القرية ، لان قريتنا كلها على مستويات ، عشان كدا هتلاقى شاليهك برؤية كاملة للبحر ، وطول مانت فى الانفنتى بول والكلوب هاوس هتكون بردو شايف البحر ، ده غير خدمات كتير القرية بتوفرهالك مش هتخليك تحتاج تخرج برا القرية زى (مولات – كافيهات ومطاعم – كلوب هاوس –انفنتى بول ) .