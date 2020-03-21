عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

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صورة الاعلان: عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش - في السويس مصر

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هتعيش زى المشاهير وهتمتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مارينا للصيد واكوا بارك وجيم وسبا وسونا وكافيهات باطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة زى المشاهير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056579
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ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وريح دماغك م الشغل شوية وقضي الويك اند الهادي في اي وقت طول السنة من.
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80,000 جنيه

21/3/2020
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امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

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21/3/2020
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شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة

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شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
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21/3/2020
صورة الاعلان: خد شاليهك جمب خدماتك فى بالم بيتش - في السويس مصر

خد شاليهك جمب خدماتك فى بالم بيتش

(للبيع)

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21/3/2020
صورة الاعلان: سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس - في السويس مصر

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(للبيع)

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بدل ما تقعد في البيت اسبوعين ممكن تقعد في السخنة شالية للبيع جنب بةرتة سخنة بخمس دقايق تشطيب كامل وم.
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21/3/2020
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حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

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شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م دور اول بتراس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قري.
العنوان:

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القسم: 

162,000 جنيه

19/3/2020
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صورة الاعلان: لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

لا تلف ولا تحتار وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

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القسم: 

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19/3/2020
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ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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19/3/2020
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امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

112,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

312,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة

(للبيع)

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ما تضيعش وقتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من افضل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/3/2020
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صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتصيف كل يوم مع صحابك او عيلتك طول ايام السنة وكمان ممكن تستثمر براحتك في اي وقت .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

كمل حياتك علي بحر السخنة وامتلك شاليهك بأقل الاسعار وممكن تستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وشاليهك .
العنوان:

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القسم: 

113,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بجاردن فى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بجاردن خاص ليك ولعيلتك فى السخنة قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات واجمل شاطئ رملى شاليه.
العنوان:

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القسم: 

205,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة وسط حياة هادية وافضل خدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بروف مميز 110 م .
العنوان:

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16/3/2020
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