عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

(للتقسيط)
|هتعيش زى المشاهير وهتمتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مارينا للصيد واكوا بارك وجيم وسبا وسونا وكافيهات باطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة زى المشاهير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056579
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