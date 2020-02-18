عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)
|وسط خدماتك هتعيش احلى احساس ع البحر وسط الطبيعة الخلابة فى السخنة وهتمتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وكافيهات وسينمات بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش روعة الاحساس وانت فى شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053307
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