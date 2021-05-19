عيش رفاهيه وسط خدمات متكامله انت وعيلتك

(للبيع)
|بتدور ع المتعه والسعاده هتلاقي كل ده عندنا في i-city التجمع شقتك 235م(3غرف+3حمام+رسيبشن واسع+مطبخ كبير+lobby+غرفة خادمة بالحمام+3تراس+living room) و وفرنالك كل الخدمات قريب منك مراكز طبيه وعيادات مجهزه بفريق طبي متميز حمامات سباحه موزعة ع كافة انحاء الكمبوند جراج خاص مأمن بكاميرات مراقبة امن وحراسة 24ساعه هايبر ماركت مطاعم وكافيهات و خدمات تانيه كتير لباقي التفاصيل كلمنا ع 01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|تاون جيت, tawn gate- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|415,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094309
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