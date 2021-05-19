عيش رفاهيه وسط خدمات متكامله انت وعيلتك

بتدور ع المتعه والسعاده هتلاقي كل ده عندنا في i-city التجمع شقتك 235م(3غرف+3حمام+رسيبشن واسع+مطبخ كبير+lobby+غرفة خادمة بالحمام+3تراس+living room) و وفرنالك كل الخدمات قريب منك مراكز طبيه وعيادات مجهزه بفريق طبي متميز حمامات سباحه موزعة ع كافة انحاء الكمبوند جراج خاص مأمن بكاميرات مراقبة امن وحراسة 24ساعه هايبر ماركت مطاعم وكافيهات و خدمات تانيه كتير لباقي التفاصيل كلمنا ع 01279885336 فون او واتساب