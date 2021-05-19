عيش رفاهيه وسط خدمات متكامله انت وعيلتك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش رفاهيه وسط خدمات متكامله انت وعيلتك - في القاهرة مصر

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بتدور ع المتعه والسعاده هتلاقي كل ده عندنا في i-city التجمع شقتك 235م(3غرف+3حمام+رسيبشن واسع+مطبخ كبير+lobby+غرفة خادمة بالحمام+3تراس+living room) و وفرنالك كل الخدمات قريب منك مراكز طبيه وعيادات مجهزه بفريق طبي متميز حمامات سباحه موزعة ع كافة انحاء الكمبوند جراج خاص مأمن بكاميرات مراقبة امن وحراسة 24ساعه هايبر ماركت مطاعم وكافيهات و خدمات تانيه كتير لباقي التفاصيل كلمنا ع 01279885336 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kholoud
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تاون جيت, tawn gate- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 415,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094309
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19/5/2021
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19/5/2021
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19/5/2021
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19/5/2021
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18/5/2021
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17/5/2021
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العنوان:

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17/5/2021
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العنوان:

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القسم: 

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17/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م - في القاهرة مصر

شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م بمقدم 300 الف السعر 600 الف 01149376567 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

16/5/2021
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