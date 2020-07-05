عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

عيش رفاهيتك وامتلك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او اصحابك في خصوصية كاملة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر