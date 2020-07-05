عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

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صورة الاعلان: عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في القاهرة مصر

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عيش رفاهيتك وامتلك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او اصحابك في خصوصية كاملة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 308,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062263
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4/7/2020
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4/7/2020
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4/7/2020
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3/7/2020
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العنوان:

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2/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة وجيم وسبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

2/7/2020
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بتدور علي شقة في العاصمة تعالي امتلك في zavani وبمقدم بسيط

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دلوقتي شقتك في zavani العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدور كتير تعالي امتلك عندنا وهتدفع مقدم بسيط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومن غير تفكير كتير واسكن علي اجمل فيو بكمبوند zava.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

1/7/2020
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