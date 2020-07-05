عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|عيش رفاهيتك وامتلك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او اصحابك في خصوصية كاملة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062263
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