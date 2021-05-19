عيش حياه سعيده وامتلك شاليهك ع اصفى بحر في الساحل الشمالي

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صورة الاعلان: عيش حياه سعيده وامتلك شاليهك ع اصفى بحر في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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شاليهك ع اجمل فيو في الساحل الشمالي وكمان بالتفسيط المريح ومن غير فوايد خالص 110متر(3غرف+2حمام+رسيبشن+مطبخ امريكان+تراس)كمان متشطبه تشطيب سوبرلوكس موقعها متميز بجوار جميع الخدمات اللي هتحتاجها حمامات سباحه ليك ولعيلتك اكوابارك عشانك انت والاولاد مطاعم وكافيهات مول تجاري وفي خدمات تان يكتير للمزيد من التفاصيل والمعلومات كلمنا ع01279885336 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kholoud
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 205,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094318
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