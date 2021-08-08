عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

معانا هتستمتع مع عيلتك في قريه روزا ريزورت في راس سدر و هتمتلك استوديو 56م (غرفه +حملم +مطبخ امريكن) + جاردن مساحه الجاردن 28م وفي مساحات تانيه كتير بالقرب من ارقى الخدمات اكوا بارك للاطفال والكبار حمامات سباحه هايبر ماركت وخدمات تانية كتير كل ده واكتر عندنا في ارقي قري راس سدر للاستفسار كلمنا علي الفون او الواتس اب 0103929993