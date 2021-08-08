عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

(للبيع)
|معانا هتستمتع مع عيلتك في قريه روزا ريزورت في راس سدر و هتمتلك استوديو 56م (غرفه +حملم +مطبخ امريكن) + جاردن مساحه الجاردن 28م وفي مساحات تانيه كتير بالقرب من ارقى الخدمات اكوا بارك للاطفال والكبار حمامات سباحه هايبر ماركت وخدمات تانية كتير كل ده واكتر عندنا في ارقي قري راس سدر للاستفسار كلمنا علي الفون او الواتس اب 0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|روزا ريزورت راس سدر- رأس سدر
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102035
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