عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر

استمتع باحلي فيو في قريه روزا ريزورت راس سدر داخل مدينه راس سدر المميزه هتمتلك شاليه بمساحه 84م ( 2غرفه +حمام +ريسبشن+ مطبخ) وارقي الخدمات الخدمات : حمامات سباحه موزعين على جميع وحدات القريه ومنهم حمام سباحه للأطفال ميني أكوا بارك جيم وخدمات تانيه كتير باجمل فيو يلا الحق كلمنا فون او واتس والحق احجز معانا علي 0103929993