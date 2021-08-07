عيش حياه الرفاهية وامتلك شالية علي المفتاح تشطيب سوبر لوكس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهية وامتلك شالية علي المفتاح تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شالية للبيع في موسي كوست راس سدر لان تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في منطقة عيون موسى الساحرة براس سدر على البحر الصافي والرمال الفيروزية. وينفرد المنتجع بإطلالته المميزة على البحر الأحمر والشواطئ الرملية الذهبية، مساحة 127 م ( 2 غرفة + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ + تراس ) + مساحة جاردن خاصة 80 م وتتميز بخدماتها كافيهات ومطاعم Club House عرض الرسوم المتحركة حفلات كرات الطلاء (بينت بول) شواطئ نوادي اجتماعية أماكن للخروج والسهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

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العنوان: راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 294,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102650
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