عيش حياه الرفاهية وامتلك شالية علي المفتاح تشطيب سوبر لوكس

امتلك شالية للبيع في موسي كوست راس سدر لان تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في منطقة عيون موسى الساحرة براس سدر على البحر الصافي والرمال الفيروزية. وينفرد المنتجع بإطلالته المميزة على البحر الأحمر والشواطئ الرملية الذهبية، مساحة 127 م ( 2 غرفة + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ + تراس ) + مساحة جاردن خاصة 80 م وتتميز بخدماتها كافيهات ومطاعم Club House عرض الرسوم المتحركة حفلات كرات الطلاء (بينت بول) شواطئ نوادي اجتماعية أماكن للخروج والسهر