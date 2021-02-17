عيش حياتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

عيش حياتك ع شاطئ رملى و شوف اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش و امتلك شاليه بالفرش ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام + مطبخ امريكى ) قريب من خدماتك كلها وكمان بمقدم 177 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة