عيش حياتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش حياتك ع شاطئ رملى و شوف اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش و امتلك شاليه بالفرش ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام + مطبخ امريكى ) قريب من خدماتك كلها وكمان بمقدم 177 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084235
173,000 جنيه
327,000 جنيه
160,000 جنيه
300,000 جنيه
237,000 جنيه
184,000 جنيه
214,000 جنيه
321,000 جنيه
214,000 جنيه
237,000 جنيه
184,000 جنيه
226,000 جنيه
203,000 جنيه
324,000 جنيه
420,000 جنيه