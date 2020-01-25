عيش حياتك لحظة بلحظة مع اصحابك في راس سدر

(للبيع)
|عيش الحياة واستمتع بكل لحظة حلوة تعدي عليك وامتلك شاليه في راس سدر وقضي كل ويك اند ف شاليهك مع اصحابك او عيلتك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان هتستمتع بكل الخدمات زي حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 وامتلك شاليهك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050386
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