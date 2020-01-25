عيش حياتك لحظة بلحظة مع اصحابك في راس سدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش حياتك لحظة بلحظة مع اصحابك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

عيش الحياة واستمتع بكل لحظة حلوة تعدي عليك وامتلك شاليه في راس سدر وقضي كل ويك اند ف شاليهك مع اصحابك او عيلتك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان هتستمتع بكل الخدمات زي حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 وامتلك شاليهك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 51,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050386
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بكل خدماتك المتكاملة وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: استثمار وامان ومصيف طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمار وامان ومصيف طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتستثمر في امان وهتصيف طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر والاستمتاع بكل ماهو روعة وهتروح في اي وقت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من البحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك ارضي بجنينة في راس سدر واولادك هيلعبوا براحتهم وبخصوصية وهتقدر تعمل كل اللي انت عاوزه م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتستثمر براحتك طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي وهتستمتع بأحلي جو معتدل طول اي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: غير الروتين وصيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير الروتين وصيف في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

غير روتين حياتك وامتلك شاليهك في راس سدر وصيف او شتي براحتك في اي وقت في السنة و ده لأن الجو معتدل ط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

22/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر جمب كل الخدمات و رتب حياتك علي مزاجك واعمل فيه كل اللي انت عاوزه و روح في اي و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شوف البحر فى الشتا وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل منظر طبيعى فى الشتا شاليهك متشط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك دلوقتي في لاسيرينا باي واهرب من حر الصيف وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت طول ايام السنة وجمب كل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي عشان مش هتلاقي احسن من بحر راس سدر بشاطئ رملي في كل الخدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي واستثمر طول السنة براحتك وكمان ممكن تروح في اي وقت في السن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك بحديقة رائعة 80م عشان تطمن ع ولادك ويلعبوا قدام عينيك شاليهك 120م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: كل يوم مفاجاة مستنياك عندنا فى جولدن بيتش استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

كل يوم مفاجاة مستنياك عندنا فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش كل يوم مفاجاة جديدة فى راس سدر وامتلك شاليهك 125م (3 غرف نوم +2 حمام +مطبخ امريكى +ريسبشن ) بالق.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك براس سدر واسهر براحتك للصبح علي احلي بحر وعلي احلي شاطئ رملي واحضر احلي الحفلات علي الب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر 130 م (3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس ) تشطيب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager