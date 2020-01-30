عيش حياتك علي مزاجك وامتلك في راس سدر

امتلك شاليهك الخاص في راس سدر وعيش علي مزاجك وقضي احلي مصيف مع صحابك او اولادك وروح في اي وقت صيف او شتا لانك هتمتلك شاليه في جو معتدل وتقدر تروح حتي في الويك اند وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وكيدز اريا وغيرهم كتير والشاليه 75م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك شاليهك في راس سدر