عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر

(للتقسيط)
|عيش حياتك بشكل مختلف وقضي احلي ايام مع عيلتك في راس سدر وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واحجز شاليهك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058980
66,000 جنيه
65,000 جنيه
80,000 جنيه
183,000 جنيه
160,000 جنيه
69,000 جنيه
77,000 جنيه
167,000 جنيه
198,000 جنيه
65,000 جنيه
82,000 جنيه
183,000 جنيه
170,000 جنيه
79,000 جنيه
87,000 جنيه