عيش حياتك بشكل جديد وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

حياتك هتعيشها بشكل جديد بامتلاك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وع بعد دقائق من ارض المعارض ومطار العاصمة شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وهتستمتع بكل خدماتك اللى حواليك باقل سعر للمتر وبالتفسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش فى جو جديد بالعاصمة الادارية