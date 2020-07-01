عيش حياتك بشكل جديد وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)
|حياتك هتعيشها بشكل جديد بامتلاك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وع بعد دقائق من ارض المعارض ومطار العاصمة شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وهتستمتع بكل خدماتك اللى حواليك باقل سعر للمتر وبالتفسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش فى جو جديد بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061996
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