عيش حياة متكاملة مع عيلتك وامتلك شقة متشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|لحياة متكاملة مع عيلتك امتلك شقة 161م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس ) فى كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية تشطيب سوبر لوكس بالجراج قريب من حمامات السباحة وكافيهات و مطاعم و خدمات تانية كتير ب220 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير اى تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط حياة متكاملة بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096879
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