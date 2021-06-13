عيش حياة متكاملة مع عيلتك وامتلك شقة متشطبة فى العاصمة الادارية

لحياة متكاملة مع عيلتك امتلك شقة 161م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس ) فى كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية تشطيب سوبر لوكس بالجراج قريب من حمامات السباحة وكافيهات و مطاعم و خدمات تانية كتير ب220 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير اى تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط حياة متكاملة بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية